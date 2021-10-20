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إيران والعراق يوقعان بیانا مشتركا حول توسيع العلاقات القضائية

إيران والعراق يوقعان بیانا مشتركا حول توسيع العلاقات القضائية
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

وقع وزير العدل الايراني "امين حسين رحيمي" ونظیره العراقي "عبد الستار محمد" على بيان مشترك حول توسيع العلاقات القانونية والقضائية بين البلدین.

العالم - ايران

وقد تم إعداد البیان وتوقيعه في أربع فقرات وعلى مبدأ حسن النية وضرورة تعزيز العلاقات المتبادلة بین البلدین.

وتدور المحاور الرئيسية للبیان على المواضيع التالية :
1 ـ اجراء المحادثات المستمرة والدورية في اطار لجنة قانونية مشتركة مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات القانونية والقضائية بين البلدين.
2 ـ تبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحقوق الطفل و.."
3ـ تبادل المحکومین بین البلدین وازالة العقبات في هذا المجال".
4 - "الصياغة اتفاق إعادة الأصول الفاسدة »

یذکر أن وزير العدل العراقي عبد الستار محمد وصل إلى طهران قبل يومين بدعوة من نظيره الايراني أمين حسين رحيمي.

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