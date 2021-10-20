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حماس: المشاريع الاستيطانية ستفشل أمام تشبث شعبنا بكل ذرة تراب من أرض فلسطين ومواصلة نضاله حتى طرد المحتل ومستوطنيه من أرضنا

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

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