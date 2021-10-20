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صنعاء تحيي ذكرى الشهيد حسن زيد

صنعاء تحيي ذكرى الشهيد حسن زيد
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

 أحيا المكتب السياسي لحركة أنصار الله وحزب الحق اليمنيين، اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد حسن زيد.

العالم - اليمن

وحمل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمة له أميركا والسعودية مسئولية اغتيال الشهيد حسن زيد وقال إن المنفذين هم مجرد أدوات قتل.

وأكد الحوثي أن قائمة المطلوبين للتحالف والتي اغتيل على أساسها الشهيد حسن زيد هي قائمة شرف للأحرار، معتبرا أن اغتيال حسن زيد يدلل على أن كل اليمنيين مشاريع قتل للتحالف والذي لا يميز بين سياسي وعسكري ولا بين مقاتل أو مدني ولا بين منشأة مدنية او عسكرية.

يذكر أن أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد ووزير الشباب والرياضة بحكومة الإنقاذ الوطني استشهد في 27 من أكتوبر العام الماضي في عملية اغتيال جبانة نفذتها أدوات العدوان تعرض لها وهو في طريقه إلى مقر عمله بالعاصمة صنعاء.

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