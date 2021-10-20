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مواقع التواصل تتفاعل مع كلمة السيد نصرالله

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج هاشتاغ على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولت في وسائل التواصل الإجتماعي منها كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد مجزرة الطيونة واستمرار تقدم القوات المشتركة اليمنية في مختلف الجبهات وترقب لعملية تبادل اسرى بين المقاومة وكيان الإحتلال.

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول بعد جريمة الطيونة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت الخميس الماضي. وُضِعَت النقاط على الحروف مع كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وفَصْلُ الكلام من السيد نصرالله ان الحرب الاهلية لن تحصل ومن يريد حصولها عليه ان يواجه مئة الف مقاتل من حزب الله.

في ملف هاشتاغ الثاني عملية ربيع النصر التي حققت فيها القوات اليمنية انتصارات كبيرة في محافظة مأرب اصبحت حديث الناشطين. وهذه مشاهد نشرها الاعلام العسكري اليمني للمعارك.

في ملف هاشتاغ الثالث كَثُرَتْ في الآونة الاخيرة التقارير عن اقتراب الاتفاق على صفقة لتبادل الاسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي. المقاومة وضعت شروطا لاتمام الصفقة فيما يبدو الاحتلال في وضع اضعف لفرض شروط من اجل الافراج عن اسراه الاربعة في يد المقاومة. كل هذا يتزامن مع الذكرى العاشرة لعملية وفاء الاحرار لتبادل الاسرى مع الاحتلال.

في ملف هاشتاغ الرابع ما زالت العلاقات بين الجزائر وفرنسا متوترة بعد سلسلة مواقف وتصريحات فرنسية اشعلت الخلاف بين البلدين. تصريحات المسؤولين الفرنسيين وعلى راسهم الرئيس ايمانويل ماكرون اثارت غضبا واسعا في الجزائر رغم مسارعة ماكرون لاستدراك الموقف ومشاركته في ذكرى مجزرة عام واحد وستين بحق المهاجرين الجزائريين.

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