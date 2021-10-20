شاهد.. الجهاد الاسلامي تخطط لأسر جنود صهاينة

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد شلح في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية المعركة بين حركة الجهاد الاسلامي والعدو الصهيوني مفتوحة منذ اعتقال اسری عملية الهروب من سجن جلبوع وحتی اليوم.

وأشار الی بدء اضراب أسری من حركة الجهاد الاسلامي عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي مؤكداً ان الاحتلال قام بتضييق الخناق واجراءات تعسفية ضد سجناء الحركة خوفاً من تكرار محاولات الهروب من السجن.

وأكد ان ابناء حركة الجهاد الاسلامي حولوا السجون الاسرائيلية الی ساحة حرب، ولهذا أعلن الامين العام للجهاد الاسلامي مساندته لهذه المعركة مؤكداً انه لن يسمح للعدو الصهيوني بالاستفراد بأسری الجهاد الاسلامي.

وأشار محمد شلح الی تصريحات قيادي الجهاد الاسلامي خالد البطش حول استعداد الحركة لأسر جنود اسرائيليين مؤكداً ان سرايا القدس حاولت عدة مرات لأسر جنود اسرائيليين من أجل تبادل أسری فلسطينيين معهم وان هذه المحاولات سوف تستمر عند أول مواجهة مع الاحتلال في المستقبل.