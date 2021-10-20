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مراسل العالم: 5 شهداء و 4 جرحي بانفجار داخل مستودع ذخيرة للجيش السوري على طريق حمص حماة وسط سورية أثناء أعمال روتينية داخل المستودع

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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