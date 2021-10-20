رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون عراقيون يواصلون الاعتصام أمام المنطقة الخضراء

العالم-العراق

ومن امام احدى بوابات المنطقة الخضراء يتظاهر المئات من انصار الاحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات للمطالبة باعادة عملية الاقتراع التي يصفونها بالمزورة او اللجوء لخيار اعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات.

التظاهرة بدأت تتجه نحو الاعتصام المفتوح بعد ان اقدم المحتجون على نصب السراداق أمام المنطقة الحكومية المحصنة لحين تحقيق مطالبهم، محملين جهات داخلية وخارجية بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 من الشهر الجاري.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليه "نطالب بعدالة الانتخابات"، وأخرى خطت عليها عبارة "على بعثة الأمم المتحدة أن تكون أمينة على رسالتها في العراق ولا تشارك بالاغتيال السياسي".

ويأتي الاعتصام أمام بوابة المنطقة الخضراء بعد تظاهرات متفرقة أخرى شهدتها الأيام الثلاثة الماضية في أرجاء مختلفة من العراق وشارك بها عدد كبير من العراقيين احتجاجاً على النتائج الاولية للانتخابات.

وندد قياديون عراقيون بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما لم يحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية التي يتوقع أن تنشر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة.