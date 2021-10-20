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عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: نحمل أمريكا والسعودية مسؤولية اغتيال الشهيد حسن زيد والمنفذون مجرد أدوات قتل

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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