شاهد.. كلمة السيد نصرالله بعيون مواقع التواصل الإجتماعي

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وبناء على هذا الكلام رسالة واضحة ومباشرة وفي الصميم من السيد نصرالله لحزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع..تْعَقَّلوا وتْأَدَّبوا.

بعد كلمة السيد نصرالله، استذكر الناشطون فيديو قديم للاعلامي المصري الراحل حمدي قنديل. نستمع لما قاله قبل سنوات

وغرد ساجد في حسابه:"واحد وستون هجري ألا من ناصرٍ ينصرنا. ألفين وواحد وعشرين ميلادي مئة الف مقاتل لو أشير لهم على الجبال لأزالوها".

نور علقت بدورها على الموضوع:"شو قال القوات ما عاد يحملوا ورقة المية ألف؟".

"علي صفا كتب في حسابه:" كان له هذا التعليق ايضا. دخل معهم في حرب وهزمهم ولكن بخطاب".