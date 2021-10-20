قناة العالم
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٥٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خطيب زاده: الأعمال الإرهابية الجبانة محكوم عليها بالفشل و لا يمكنها أن تقوض عزم سورية على محاربة الإرهاب وتحرير أراضيها وارساء الاستقرار
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يدين بشدة الجريمة الإرهابية في دمشق معربا عن تضامن ايران مع الحكومة والشعب وأسر الضحايا في سورية
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: لدينا وجهات نظر متقاربة جدا مع روسيا بشأن سورية والقوقاز والخليج الفارسي والبحر الأحمر
رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: توصلنا الى اتفاق مع روسيا بشأن أنشطة إرساء الأمن في المنطقة
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: نحمل أمريكا والسعودية مسؤولية اغتيال الشهيد حسن زيد والمنفذون مجرد أدوات قتل
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: اغتيال الشهيد حسن زيد يدلل على أن كل اليمنيين مشاريع قتل لتحالف العدوان
مراسل العالم: 5 شهداء و 4 جرحي بانفجار داخل مستودع ذخيرة للجيش السوري على طريق حمص حماة وسط سورية أثناء أعمال روتينية داخل المستودع
أمين مجلس صيانة الدستور الايراني آية الله جنتي: نرحب بالمفاوضات بين إيران والسعودية وحل المشاكل بين هذين البلدين المسلمين يعد خطوة مهمة
حماس: المشاريع الاستيطانية ستفشل أمام تشبث شعبنا بكل ذرة تراب من أرض فلسطين ومواصلة نضاله حتى طرد المحتل ومستوطنيه من أرضنا
حماس: إعلان الاحتلال عن تخطيطه لمضاعفة الوجود الاستيطاني في الأغوار استمرار للعدوان الذي يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية
خطيب زاده: الأعمال الإرهابية الجبانة محكوم عليها بالفشل و لا يمكنها أن تقوض عزم سورية على محاربة الإرهاب وتحرير أراضيها وارساء الاستقرار
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
مواقع التواصل تتفاعل مع كلمة السيد نصرالله
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤
الصحافة الايرانية
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧
مع الحدث
اضراب الاسری الفلسطينيين ووعد المقاومة بتحريرهم
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١
انقلاب الصورة
الدعم الاميركي لداعش في افغانستان
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥
انقلاب الصورة
الدور الاميركي الخبيث في دعم داعش بأفغانستان
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣
مع الحدث
قراءات في مواقف الأمين العام لحزب الله
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الكيان الصهيوني ينوي مضاعفة الاستيطان في غور الأردن
حماس تدعو المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة الاسير مقداد القواسمي
شاهد.. رواد مواقع التواصل يحتفلون بعملية ربيع النصر في اليمن
شاهد.. كلمة السيد نصرالله بعيون مواقع التواصل الإجتماعي
هل يمكن الكشف عن الخرف من خلال تحليل الدم؟
1000 حالة وفاة.. روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة في وفيات كورونا
مقالات و تحليلات
استراتيجية صنعاء تؤتي ثمارها: وما بعد القضم البطيء... إلّا مأرب!
الوحدة الإسلامية هي الخیار الوحید لانتصار الأمة الإسلامية
عطوان: من يريد مناقشة الملفين الايراني والسوري عليه الذهاب لطهران ودمشق
في المولد النبوي تولد البشائر.. اليمن أنموذجا في الماضي والحاضر
جريمة المرفأ تحاكي جريمة الطيونة!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.