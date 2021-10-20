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خطيب زاده: الأعمال الإرهابية الجبانة محكوم عليها بالفشل و لا يمكنها أن تقوض عزم سورية على محاربة الإرهاب وتحرير أراضيها وارساء الاستقرار

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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