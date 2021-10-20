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الكرملين: سلطة طالبان يجب أن تفي بتعهداتها لكي تعترف بها المجموعة الدولية

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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