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لبنان.. دعوى قضائية ضد سمير جعجع بأحداث الطيونة

لبنان.. دعوى قضائية ضد سمير جعجع بأحداث الطيونة
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تقدّمت بلدية الغبيري في بيروت بدعوى قضائيّة ضد رئيس حزب "القوات" اللبنانية، سمير جعجع، في أحداث الطيونة التي جرت الخميس الماضي، والموقوفين لدى الجيش اللبناني ومن يظهرهم التحقيق متورطين في الجريمة.

العالم - لبنان

وقال رئيس البلدية معن الخليل إن "الدعوى هي حقّ شخصي من قبلنا بسبب استشهاد الشرطي في البلدية محمد السيّد، وزوجة مفوّض الشرطة مريم فرحات، وجرح موظف آخر". فضلاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمباني السكنية إثر إطلاق الرصاص من قبل القناصين وإغلاق عدد من المؤسسات في المنطقة.

وأكد أن الدعوى تأتي في سياق الدفاع عن الحق العام وحقوق المواطنين حفاظاً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، "لأن الحادثة تسببت بأذى معنوي كبير للأهالي بعد اضطرار بعضهم إلى إخلاء بيوتهم إثر عمليات القنص وتضررها نتيجة ذلك"، مشيراً إلى أن الدعوى هي لحفظ حق البلدية والحق العام وضمان الحصول على تعويضات للمواطنين.

وكانت حصيلة الشهداء ارتفعت إلى7 اشخاص إثر إطلاق قنّاصين النار على محتجِّين سلميين ضدّ تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن مصدر رفيع في الجيش اللبناني عن توقيف عدد من عناصر حزب القوات اللبنانية، فيما وصل عدد الموقوفين اليوم إلى 20، لافتاً إلى أن منهم من اعترف بالتحضير لأحداث الطيونة.

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