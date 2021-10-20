تفاصيل التفجير الارهابي بحافلة ركاب عسكرية وسط العاصمة السورية دمشق

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تفجير ارهابي هز مدينة دمشق بعبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة عسكرية في منطقة جسر الرئيس بدمشق اسفرت وفق المصادر العسكرية عن ١٤ شهيدا وعدد من الجرحى.

عبوة ثالثه تم تفكيكها قبل ان تنفجر من قبل عناصر الهندسه، كانت مجهزة لتنفجر في وقت حرج و واشد ازدحاما، المكان نظف سريعا لتعود الحياه الى طبيعتها في واحدة من اكثر المناطق ازدحاما في قلب العاصمة.

هذا الانفجار الذي ياتي بعد ٣ سنوات هدوء في العاصمة ، ويحمل بصمات محور ارهابي صهيوني، يعكس حاله من الانهيار والاحباط يعيشها محور التامر على سورية، بعد الصمود والنصر الكبير الذي حققه السوريون على كل الجبهات السياسية والعسكرية، سيما بعدالانتصار الذي حققه الجيش السوري في درعا و استعاده الامن والامان فيها وفتح الحدود.





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