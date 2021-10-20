العامري یدعو المتظاهرين لاعتماد النهج السلمي وإنهاء قطع الطرق

العالم - العراق

وقال العامري في بيان "إلى كل أبنائي وإخوتي المتظاهرين.. مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية و وفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور، لذا أتقدم بالشكر والتقدير لكل الإخوة المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الأجهزة الأمنية حماة الوطن".

وأضاف "أملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق بالسرعة اللازمة، فهذه الأمور يجب مراعاتها بكل دقة وانتم أهل لذلك".

واكد العامري انه على "المفوضية العليا للانتخابات النظر بجدية بكافة الطعون المقدمة لها من أجل طمئنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة".