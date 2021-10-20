الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الملاحة الجوية في ايران 

هيئة الطيران المدني تحتفل باليوم العالمي للمراقب الجوي 2021

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

تعد مهنة المراقب الجوي من المهن التي تتطلب التركيز والحضور الذهني العالي، فاضافة الى كونه حلقة الاتصال ما بين الطائرة والمطار، تتركز مهام المراقب الجوي في ادارة الحركة الجوية، ومنع اصطدام الطائرات بعضها ببعض، او حتى اصطدامها بالعوائق الجوية التي قد تشكل خطرا على الطائرة.  

العالم - مراسلون

وأكد محمد صدقي تبار رئيس برج مراقبة مطار مهرآباد في طهران :"تنقسم المراقبة الجوية الى ثلاثة اقسام رئيسية مراقبة برج المراقبة في المطار ومراقبة الاقتراب الالي ومراقبة المنطقة المسؤولة عن المجال الجوي في البلاد".

في وحدة المراقبة الجوية هذه في طهران منظومة عمل متكاملة يعمل على تشغيلها طاقم ايراني مؤهل علميا ومهنيا على اعلى المستويات والمتطلبات العالمية لشغل هذه الوظيفة الحساسة ولديه القدرة الكافية على تحمل ضغوط العمل والتعامل مع المواقف الصعبة بكفائه.

وقال أمير قهرماني:"اذكر اننا نسقنا مع طائرة تنقل اعضاء متبرع متوفي سريريا من شمال البلاد الى طهران العملية كانت تتطلب السرعة القصوى قمنا بالغاء بعض الرحلات لدقائق وتغيير مسار الطائرة كي تصل الاعضاء بالوقت المطلوب الى طهران عشنا لحظات من التوتر والضغط النفسي، لكننا نجحنا في الاخير".

وأوضح رضا احمد وند وهو مراقب جوي:"على مدى تسعة وعشرين عاما من العمل شهدت العديد من الحوادث كتعطل عجلات الطائرة عند الهبوط ولكننا بفضل التنسيق السريع نتفادى وقوع الكوارث".

توفير رحلة امنة هي المطلب الاول للمراقب الجوي فالتعامل مع الظروف المتغيرة لمسار الطائرة يستوجب ردة فعل سريعة بالاضافة الى قرار صائب خلال بضع ثواني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ايران تستأنف إصدار التأشيرات السياحية

كيان الاحتلال يرصد 1.5 مليار دولار لـ'مهاجمة منشآت ايران النووية'

التبادل التجاري بين ايران و أعضاء "ايكو" يتخطى 7.2 مليار دولار

وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان هاتفيا آخر التطورات الاقليمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة العراقية تؤكد حق التظاهر والتزامها بحماية البعثات الدبلوماسية

موسكو تدين بشدة التفجير الإرهابي في دمشق

محطات كهرباء إيرانية تزود العراق بالطاقة

دعوا المشاهد تتحدث.. لاعبو أسطورة الكرة السعودية تحت الضرب والركل!

الملاحة الجوية في ايران  هيئة الطيران المدني تحتفل باليوم العالمي للمراقب الجوي 2021

العامري یدعو المتظاهرين لاعتماد النهج السلمي وإنهاء قطع الطرق