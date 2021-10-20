هيئة الطيران المدني تحتفل باليوم العالمي للمراقب الجوي 2021

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وأكد محمد صدقي تبار رئيس برج مراقبة مطار مهرآباد في طهران :"تنقسم المراقبة الجوية الى ثلاثة اقسام رئيسية مراقبة برج المراقبة في المطار ومراقبة الاقتراب الالي ومراقبة المنطقة المسؤولة عن المجال الجوي في البلاد".



في وحدة المراقبة الجوية هذه في طهران منظومة عمل متكاملة يعمل على تشغيلها طاقم ايراني مؤهل علميا ومهنيا على اعلى المستويات والمتطلبات العالمية لشغل هذه الوظيفة الحساسة ولديه القدرة الكافية على تحمل ضغوط العمل والتعامل مع المواقف الصعبة بكفائه.



وقال أمير قهرماني:"اذكر اننا نسقنا مع طائرة تنقل اعضاء متبرع متوفي سريريا من شمال البلاد الى طهران العملية كانت تتطلب السرعة القصوى قمنا بالغاء بعض الرحلات لدقائق وتغيير مسار الطائرة كي تصل الاعضاء بالوقت المطلوب الى طهران عشنا لحظات من التوتر والضغط النفسي، لكننا نجحنا في الاخير".



وأوضح رضا احمد وند وهو مراقب جوي:"على مدى تسعة وعشرين عاما من العمل شهدت العديد من الحوادث كتعطل عجلات الطائرة عند الهبوط ولكننا بفضل التنسيق السريع نتفادى وقوع الكوارث".



توفير رحلة امنة هي المطلب الاول للمراقب الجوي فالتعامل مع الظروف المتغيرة لمسار الطائرة يستوجب ردة فعل سريعة بالاضافة الى قرار صائب خلال بضع ثواني.

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