سفير صنعاء في سوريا: تفجير دمشق يحمل البصمة الأمريكية

العالم- الیمن

وقال صبري في رسالة التعزية التي بعثها إلى وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد والتي تلقت قناة العالم نسخة منها، إن العملية الارهابية التي استهدفت ناقلة عسكرية في دمشق تحمل البصمة الأمريكية.

وأضاف أن هذه العملية الإرهابية هي محاولة لإعاقة مسار الانفتاح الدولي والإقليمي على الدولة السورية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان استشهاد 14 عنصراً من قوات الجيش وإصابة آخرين في انفجار حافلة مبيت عسكري بعبوتين ناسفتين مزروعتين داخلها وسط دمشق.

وأوضح البيان، أنه "حوالي الساعة 6:45 من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة".

فيما تعهد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، بملاحقة الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا.

نص التعزية :

بســـم الله الــرحمن الـــرحيــم

(ولا تحسبن اللذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون)

صدق الله العظيــم

معالي الدكتور / فيصل المقداد المحترم

وزيـــر الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية

بقلوب مليئة بالحزن نتقدم إليكم بخالص التعازي الصادقة وإلى الشعب السوري الشقيق في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف ناقلة عسكرية صباح اليوم في العاصمة دمشق.

وإذ نشاطركم الحزن والألم، فإننا نعبر عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذه الجريمة النكراء، والتي تحمل بشكل جلي البصمة الأمريكية، في محاولة لإعاقة مسار الانفتاح الدولي والإقليمي على الدولة السورية سياسياً واقتصاديا، بعد ما حققته من انتصارات في مواجهة أدوات المشروع الأمريكي الصهيوني داخل سورية.

الرحمة والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، ولذوي الضحايا الصبر والسلوان.

الســـفير عبــد الله علي صبري

20/ 10/ 2021