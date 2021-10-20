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دمشق تعلن تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي

دمشق تعلن تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

العالم - سورية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

ويهدف القرار إلى تطوير التعاون في المجال الاستثماري وإعادة إعمار سوريا بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والمحفزات التي تضمنها قانون الاستثمار السوري الجديد رقم 18 لعام 2021 ، مما يفتح المجال واسعا أمام فرص ومجالات عديدة للتعاون المشترك ويخلق آليات مرنة للحد من القيود والعوائق التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي.

وتضمن القرار تسمية غزوان المصري، رئيسا للمجلس، وأنس معتوق، نائبا للرئيس. ومن المقرر أن يقوم الجانب الإماراتي بتشكيل المجلس النظير وفق توضيحات الوزارة.

يشار إلى أن القرار جاء خطوة تنفيذية لما اتفق عليه أثناء اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، مع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله طوق، على هامش افتتاح الجناح السوري في معرض إكسبو دبي 2020.

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