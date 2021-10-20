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روسيا.. فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر

روسيا.. فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

العالم - روسيا

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة قال بوتين اليوم الأربعاء: " الأهم اليوم التخفيف من حدة الموجة الجديدة من الجائحة. وفي ضوء ذلك، فإني أؤيد بالطبع اقتراحكم أيها الزملاء المحترمون، إعلان عطلة مدفوعة الأجر على المستوى الوطني في الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر".

وذكر رئيس الدولة أن وتيرة التطعيم في البلاد تبقى غير مرتفعة، معتبرا أن هذا هو سبب سرعة انتشار الوباء. وحث بوتين المواطنين على نشاط أكبر في أخذ اللقاح، موضحا أن الحديث يدور عن سلامتهم.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء توجهت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، إلى الرئيس بوتين بهذا المقترح (العطلة).

وأعربت غوليكوفا عن اعتقادها بأن القيود الصحية المفروضة حتى الآن غير كافية لمعالجة الوضع الوبائي في البلاد.

واقترحت غوليكوفا أيضا منح الأقاليم الأكثر تضررا من موجة الوباء الجديدة الحق في فرض نظام أيام عطلة اعتبارا من 23 أكتوبر.

وتابعت أن الحكومة ترى ضروريا فرض نظام رموز استجابة سريعة توثق تطعيم صاحبه أو تعافيه من مرض "كوفيد-19" أو وجود أسباب صحية لعدم أخذه اللقاح، أو سلبية نتائح الفحص للكشف عن الفيروس لديه، على المواطن تقديمه للوصول إلى بعض مواقع معينة في جميع أنحاء البلاد.

وتابعت أن على الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية أن تحدد نظام عمل المؤسسات في بعض قطاعات، ومنها مؤسسات الصحة العامة، لدى تقديمها مساعدات غير متعلقة بفيروس كورونا.

كما دعت غوليكوفا إلى فرض نظام "العزل الذاتي" على المواطنين المتقاعدين غير المطعمين من ذوي أعمار تتجاوز 60 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك "في أسرع وقت ممكن، بدون انتظار إعلان أيام العطلة".

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