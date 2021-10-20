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أجلت رحلتها الى ايرلندا.. هل أصيبت ملكة بريطانيا بكورونا؟

أجلت رحلتها الى ايرلندا.. هل أصيبت ملكة بريطانيا بكورونا؟
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

ألغت ملكة بريطانيا، إليزابيت الثانية، رحلتها المبرمجة لإيرلندا الشمالية بعد نصائح طبية بالامتثال للراحة لبضعة أيام.

وقال قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء، إن الملكة إليزابيث تستريح في قلعة وندسور بعد قبولها "على مضض" نصائح طبية لإلغاء رحلتها إلى إيرلندا الشمالية، التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف القصر في بيان له، أن الملكة نُصحت بالراحة في "الأيام القليلة المقبلة"، وذكر البيان أن "الملكة في حالة معنوية جيدة وتشعر بخيبة أمل لأنها لن تتمكن الآن من زيارة إيرلندا الشمالية، حيث كان من المقرر أن تقوم بسلسلة من الارتباطات اليوم وغدا".

وقال القصر الملكي: "الملكة تبعث بأحر تمنياتها لشعب أيرلندا الشمالية وتتطلع إلى الزيارة في المستقبل".

وأوضح مصدر مقرب من القصر لشبكة "CNN" بأن الأمر "لا علاقة له بكوفيد".

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