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وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي يبحثان المحادثات النووية الإيرانية

وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي يبحثان المحادثات النووية الإيرانية
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي المحادثات النووية الإيرانية.

العالم- السعودية

وأوضحت الوكالة الرسمية أن بن فرحان "استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي".

وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اعلن مؤخرا في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" رغبة بلاده "الجادة" بشأن إصلاح علاقتها مع طهران واصفا المحادثات معها بالجدية.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، عن أمله في أن يجتمع دبلوماسيون أوروبيون وإيران قريبا لمحاولة إحياء المحادثات النووية الإيرانية.

من جانبه أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان ايران لن تترك طاولة المفاوضات ابدا وهي جادة فيها، ويجب ان ترى الجدية لدى الطرف الاخر لرفع الحظر، موضحا سنتابع المفاوضات الا اننا لن نرهن موائد الاسر والسوق بالاتفاق النووي. نحن لن نترك طاولة المفاوضات ابدا.

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