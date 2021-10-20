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دعوات فلسطينية لإنقاذ حياة الأسير القواسمي

دعوات فلسطينية لإنقاذ حياة الأسير القواسمي
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس، المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لإنهاء معاناة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، وإلى إنقاذ حياته في ظلّ تدهور حالته الصحية.

العالم- فلسطين

وأكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أنّ "قضية الأسرى ستظلّ أولوية لدى حركة حماس، وستعمل بكلّ الوسائل لإسنادهم ودعمهم".

ويواصل أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" إضرابهم لليوم الثامن على التوالي، ضمن معركة الأمعاء الخاوية، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّ الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 90 يوماً، نقل إلى قسم العناية المكثّفة في مستشفى كابلان بعد تدهور حالته الصحية.

وأكدت والدة الأسير إيمان بدر أنّ ابنها "يواجه وضعاً خطراً جداً، ووفقاً للأطباء، فإنّ الأعراض تشير إلى تراجع خطِرٍ في وظائف جهازه العصبيّ، ما قد يلحق أضراراً جسيمة بعمل دماغه".

وشدّدت بدر على أنّ "سلطات الاحتلال تسعى للتنصّل من المسؤولية عن حياته عبر تحميلنا إياها"، لكنّ "الأسير مستمر في معركته، ويمتلك إرادة قوية، وهو مصمّم على انتزاع حقوقه".

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