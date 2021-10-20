شاهد..موجات كوفيد 19 تتجدّد بمتحورات جديدة

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وعلى هذا دعا مسؤول في قطاع الصحة العامة البريطاني الحكومة الى إعادة فرض قيود جديدة، وذلك مع اقتراب عداد الاصابات وهو الأعلى في اوروبا من مستويات الشتاء الماضي حيث بلغ خمسين الفا. مع التذكير بأن معظم القيود في انكلترا تم رفعها في تموز/يوليو.

وقال ماثيو تايلور رئيس اتحاد "ان اتش اس":"نحن في وضع حيث من المحتمل أن تتدهور الأمور في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. لذلك يجب أن نتحرك على الفور. بدون اتخاذ اجراءات، سيزداد الضغط على النظام الصحي مع اقتراب فصل الشتاء، وهي فترة ضغط بشكل عام بالنسبة للمستشفيات.

إلا أن الحكومة استبعدت تشديد القيود في الوقت الراهن؛ مفضلة الاستمرار في الاعتماد على حملة التلقيح.

وفي روسيا تم تسجيل اعداد قياسية جديدة للوفيات خلال الساعات الفائتة في أوج موجة وبائية قوية أرغمت الكرملين على التفكير في اجراءات على المستوى الوطني لوقف انتشار الوباء. وزاد عدد الوفيات عن الف وفاة، وهو رقم قياسي حسب أرقام الحكومة التي أحصت أكثر من 34 الف إصابة جديدة.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض الإغلاق العام في أماكن العمل لمدة أسبوع في مستهل تشرين الثاني نوفمبر لمكافحة زيادة مقلقة في الوفيات والإصابات.

وأكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"إن فترة تعطيل العمل، التي تبدأ في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر وتمتد حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني، قد تبدأ في وقت يسبق ذلك أو تمدد في مناطق معينة.

وسجلت روسيا في الأيام الماضية حصيلة قياسية من الاصابات والوفيات بكوفيد في أوج انتشار الوباء بسبب عزوف شعبي واسع النطاق عن تلقي اللقاح سبوتنيك روسي الصنع؛ وبطء عمليات التلقيح فضلا عن ضعف القيود الصحية المفروضة.

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