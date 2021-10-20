الحوثي يضع شرطا للجهات التي ستتحاور معها حكومة الانقاذ

العالم- اليمن

وحدد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن شرطا للقوى اليمنية التي سيتحاور معها حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء .

وقال الحوثي في تغريدة على منصة "تويتر" :

"من يملك قراره من الداخل ويرفض إملاءات الخارج فنحن حاضرون للتحاور معه تحت سقف سيادة الوطن المستقل”.

ويرى الخبراء أن الحوثي يعطي بهذا الشرط فرصة للأطراف البقية لأن تخرج من عباءة التحالف وتعود إلى الداخل ، في الوقت الذي يزداد فيه ثقل حكومة الانقاذ وتمددهم يوماً بعد يوم .

وينطوي موقف التحالف على إطالة المأساة التي خلّفتها حربه العسكرية والاقتصادية في اليمن عموماً، والمحافظات الجنوبية والشرقية بصورة خاصة، على مدى السنوات الماضية.