رئيس الأركان الإيرانية يتفقد نشاطات البحرية الروسية في سان بطرسبورغ

العالم - إيران

وتفقد اللواء باقري خلال هذه الزيارة اسطول "بريكوب" التدريبي التابع للبحرية الروسية وتباحث مع قيادة ومسؤولي والطلبة العسكريين هناك حول نشاطات هذه القطع البحرية.

واقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الاركان الايرانية عند وصوله مدينة سانت بطرسبرغ اليوم الاربعاء؛ حضرها عدد من كبار قادة القوة البحرية الروسية.

والتقى اللواء باقري خلال هذه الزيارة التفقدية، نائب قائد البحرية الروسية، قائد الأسطول العام لبحر الشمال "الادميرال فلاديمير كاساتونوف".

وفي تصريحه خلال اللقاء، نوه "كاساتونوف" بالاستعراض البحري الذي اقامه الجيش الروسي هذا العام بمشاركة القطع البحرية الايرانية؛ مؤكدا ان هذا التعاون يدلّل على الاتحاد المتنامي الذي يجمع بين البلدين.

واضاف : ان العلاقات الايرانية الروسية متواصلة بمزيد من الازدهار.

الى ذلك، نوه اللواء باقري باللقاء الذي جمعه مع قائد القوة البحرية الروسية، مؤكدا ان مباحثات الجانبين افضت الى اتفاقات جيدة في مجال التعاون العسكري البحري بين ايران وروسيا.

وقال رئيس الاركان الايرانية في لقائه قائد اسطول الشمال الروسي: ان العلاقات بين طهران وموسكو باعتبارهما شريكين ستراتيجيين، ماضية بوتيرة متنامية على الصعيد الدولي.

وفي معرض الاشارة الى ابحار مجموعة القطع البحرية الايرانية والتي تمكنت لاول مرة من اجتياز خليج فنلندا والمحيط الهندي، فضلا المشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية، اكد اللواء باقري ان ذلك مؤشر على اقتدار ايران الدفاعي والعسكري ورغبتها في توسيع التعاون الثنائي مع روسيا.

باقري: اتفقنا على توسيع التعاون البحري بين إيران وروسيا

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إنه بحث خلال لقائه الأدميرال فلاديمير كاساتونوف، التعاون البحري الإيراني الروسي وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة.

وعقب لقائه الأدميرال فلاديمير كاساتونوف، قال اللواء باقري للصحافيين: جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي البحري بما في ذلك تواجد السفن الايرانية في المناورات والتدريبات البحرية في روسيا والمشاركة في السباقات العسكرية وتبادل الخبرات العملياتية ، وكذلك العمل المشترك واجراء البحوث لتحسين المعدات البحرية والتواجد الروسي في المناورات والتدريبات البحرية في ايران والتي تجري على مدى عامين في تشابهار وتشارك فيها بوارج الجيش الروسي ايضا.

وذكر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان من بين الموضوعات التي نوقشت مع قائد البحرية الروسية ، المشاركة في السباقات العسكرية البحرية لكأس البحر والغطس في إيران التي شاركت فيها روسيا.

وتابع: "تحدثنا عن اجتماع القادة البحريين للدول المطلة على بحر قزوين والتعاون من أجل الأمن البحري المشترك لبحر قزوين، والذي يجب أن تقدمه هذه الدول بموجب اتفاق الدول الخمس المطلة على بحر قزوين ، وتوصلنا الى اتفاقات جيدة."

بدوره إشار الأدميرال فلاديمير كاساتونوف إلى مشاركة السفن الإيرانية في العرض البحري للقوات البحرية الروسية هذا العام، وقال : "إن وجود السفن الإيرانية في المياه الروسية زين هذا العرض البحري".

ولفت إلى تعاون القوات البحرية للبلدين، وقال إن هذا التعاون والمشاركة الجيدة لإيران في العرض البحري الروسي يظهران أن البلدين يتمتعان بوحدة متزايدة.

وذكر أن العلاقات بين إيران وروسيا تزداد بشكل جوهري وافضل يوما بعد يوم وعلى كافة الابعاد.