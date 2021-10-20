مجمع "بارس الجنوبي" يحقق نصف الإيرادات الحكومية في ايران

العالم - إيران

وأوضح "هادي هاشم زاده فرهنك" في تصريح اليوم الاربعاء، بأن قيمة منتجات مجمع بارس الجنوبي (الحقل البحري المشترك مع قطر) كان قد تجاوزت 3840 تريليون ريال (الدولار رسميا = 42 ألف ريال).

واستطرد أن الموازنة العامة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، كانت قد بلغت 6400 تريليون ريال.

من جهة ثانية أكد أن الاستثمارات بحقل بارس الجنوبي تلامس 80 مليار متر مكعب، وأن إنتاجه من الغاز الطبيعي يبلغ 560 مليون متر مكعب يوميا والغاز المسال 21 ألف طن يوميا ومكثفات الغاز 760 الف برميل إضافة إلى 15400 طن غاز الإيثان باليوم.