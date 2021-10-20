ضبط أكثر من طنین من المخدرات جنوب شرق وغرب إيران

العالم - إيران

وأضاف العميد كودرزي اليوم الأربعاء أن: حرس الحدود في سيستان وبلوجستان، قاموا برصد أنشطة عصابة لتهريب المخدرات إلى داخل البلاد من منطقة سراوان الحدودية، وعلى الفور، توجهت وحدة من قوات الحدود إلى المنطقة بكامل معداتها ونصبت كمينا لتشديد التغطية على المنطقة.

وأضاف: بعد تحديد الطرق المرورية المحتملة للمهربين، قام حرس الحدود بإغلاق جميع هذه الطرق لمحاصرتهم، وضبط طن و150 كغم من أنواع المخدرات، وكذلك ضبط كميات من العتاد العسكري واعتقال أربعة مهربين.

إلى ذلك تم اليوم الأربعاء ضبط 990 كغم من أنواع المخدرات في مدینتی عسلوية وكنغان بمحافظة بوشهر جنوب غرب إيران جنوب البلاد.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن 3800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2020 إلى أن إيران اكتشفت 90 بالمئة من الأفيون و26 بالمئة من الهيروين و 48 بالمئة من المورفين على صعيد العالم.