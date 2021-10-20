وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بنغلادش

العالم - سورية

ورحب الوزير المقداد بالسفيرة سبحاني متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها وتعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداً أن العلاقات بين سورية وبنغلادش هي علاقات صداقة تاريخية ومشيراً إلى آفاق التعاون الممكنة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها تحدثت السفيرة سبحاني عن عمق علاقات الصداقة التي تجمع سورية وبنغلادش منذ السبعينيات وعبرت عن تطلعها إلى العمل من أجل تطوير هذه العلاقات وتوسيعها في المجالات كافة مشيرة إلى تأييد بنغلادش المستمر للقضايا العادلة للشعب العربي السوري في المحافل الدولية ولا سيما قضية تحرير الأراضي المحتلة في الجولان العربي السوري.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير الدكتور غسان عبيد مدير إدارة المراسم وقصي مصطفى من إدارة آسيا والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص ورؤى شربجي من مكتب الوزير.

ومن الجانب البنغالي حضر اللقاء كل من نازرول إسلام سفير بنغلادش في أثيوبيا ومحمد بشير من السفارة البنغالية في دمشق إضافة إلى محمد رستم القنصل الفخري لبنغلادش في دمشق.