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وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بنغلادش

وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بنغلادش
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم أوراق اعتماد السفيرة ناهد سبحاني سفيراً غير مقيم لجمهورية بنغلادش الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية.

العالم - سورية

ورحب الوزير المقداد بالسفيرة سبحاني متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها وتعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداً أن العلاقات بين سورية وبنغلادش هي علاقات صداقة تاريخية ومشيراً إلى آفاق التعاون الممكنة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها تحدثت السفيرة سبحاني عن عمق علاقات الصداقة التي تجمع سورية وبنغلادش منذ السبعينيات وعبرت عن تطلعها إلى العمل من أجل تطوير هذه العلاقات وتوسيعها في المجالات كافة مشيرة إلى تأييد بنغلادش المستمر للقضايا العادلة للشعب العربي السوري في المحافل الدولية ولا سيما قضية تحرير الأراضي المحتلة في الجولان العربي السوري.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير الدكتور غسان عبيد مدير إدارة المراسم وقصي مصطفى من إدارة آسيا والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص ورؤى شربجي من مكتب الوزير.

ومن الجانب البنغالي حضر اللقاء كل من نازرول إسلام سفير بنغلادش في أثيوبيا ومحمد بشير من السفارة البنغالية في دمشق إضافة إلى محمد رستم القنصل الفخري لبنغلادش في دمشق.

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