إيران وتركيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

العالم - إيران

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة طهران أكد وحيدي انه بحث مع نظيره التركي القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات.

وشدد على الدور التخريبي الذي تقوم به الولايات المتحدة الاميركية وكيان الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة اضافة الى الاوضاع في افغانستان.

من جهته اكد الوزير التركي وجود العديد من فرق العمل المشتركة بين البلدين والتي تعمل على تعزيز امن الحدود ومحاربة الجماعات الارهابية.

و وصل وزير الداخلية التركي إلى طهران اليوم، يرافقه وفد رفيع المستوى؛ حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والأمن الداخلي حسين ذوالفقاري.

ويضم الوفد المرافق لوزير داخلية تركيا الزائر، قائد قوات الدرك وقائد الشرطة، إلى جانب نائب الوزير للشؤون الأمنية والأمن الداخلي في هذا البلد محترم إينجي.