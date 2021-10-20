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سليبودا: هناك قلق أميركي من تقارب روسي -ألماني عبر الطاقة

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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