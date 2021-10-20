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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية السورية: توقيت تنفيذ هذا العمل الإرهابي بدمشق يوضح أجندة رعاته السياسية التي وضعت نصب أعينها استهداف سورية والشعب والمقدرات
الخارجية السورية: توقيت تنفيذ هذا العمل الإرهابي بدمشق يوضح أجندة رعاته السياسية التي وضعت نصب أعينها استهداف سورية والشعب والمقدرات
مراسل العالم: شهيدان وأربعة جرحى بقصف للعدوان السعودي على منطقة شويرة بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن
سليبودا: واشنطن لا تريد استقلالية للأوروبيين في مجال الطاقة
سليبودا: واشنطن تسعى لبيع الغاز للأوروبيين ومن هذا المنطلق تضغط على الأوروبيين لعدم الاعتماد على الغاز الروسي
مراسل العالم: مقتل مدنيين اثنين وجرح أربعة آخرين في قصف مسيّرة تركية لسيارتين وسط مدينة عين العرب بريف حلب
سليبودا: هناك قلق أميركي من تقارب روسي -ألماني عبر الطاقة
المكتب السياسي لأنصارالله: ندين ونستنكر التفجيرات الإجرامية في العاصمة السورية دمشق والتي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى
مراسل العالم: مقتل مدنيين اثنين وجرح أربعة آخرين في قصف مسيّرة تركية لسيارتين وسط مدينة عين العرب بريف حلب
المكتب السياسي لأنصارالله: ندين ونستنكر التفجيرات الإجرامية في العاصمة السورية دمشق والتي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى
سليبودا: هناك قلق أميركي من تقارب روسي -ألماني عبر الطاقة
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش
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الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤
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