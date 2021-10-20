إتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية على نتائج الانتخابات في العراق

العالم - مراسلون

واحتجاجا على نتائج الانتخابات الاخيرة ، خرجت تظاهرات في اغلب المحافظات العراقية، ابرزها تلك التظاهرة التي شهدها بغداد بالقرب من اسوار المنطقة الخضراء، والتي سرعان ما تحولت الى اعتصام مفتوح، يقول المحتجون انه لن يفض حتى تتحقق المطالب.

السلمية، هو الشعار الذي ركز عليه المعتصمون اما المطالب فتكاد تختزل بمطلب واحد و هو اعادة عد و فرز اصوات الانتخابات بصورة يدوية ، تراود هذه الجماهير شكوك بأن انتخابات تشرين شابتها عمليات تزوير غيرت من ارادة الناخبين.



وانطلقت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات بعدما اعلن مفوضية الانتخابات العراقية الحصيلة النهائية بصورة اولية للعملية الانتخابية.

نتائج لم تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى توزيع المقاعد النيابية بين الكتل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...