الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية على نتائج الانتخابات في العراق

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

يتسع نطاق الاحتجاجات الشعبية بالعراق بعد اعلان مفوضية الانتخابات نتائج اقتراع الـ10 من تشرين، تحول جزء من التظاهرات الى اعتصامات مفتوحة بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم مراكز صناعة القرار السياسي فضلا عن احتواءها على مواقع بعثات دبلوماسية غربية في مقدمتها السفارة الاميركية.

العالم - مراسلون

واحتجاجا على نتائج الانتخابات الاخيرة ، خرجت تظاهرات في اغلب المحافظات العراقية، ابرزها تلك التظاهرة التي شهدها بغداد بالقرب من اسوار المنطقة الخضراء، والتي سرعان ما تحولت الى اعتصام مفتوح، يقول المحتجون انه لن يفض حتى تتحقق المطالب.

السلمية، هو الشعار الذي ركز عليه المعتصمون اما المطالب فتكاد تختزل بمطلب واحد و هو اعادة عد و فرز اصوات الانتخابات بصورة يدوية ، تراود هذه الجماهير شكوك بأن انتخابات تشرين شابتها عمليات تزوير غيرت من ارادة الناخبين.

وانطلقت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات بعدما اعلن مفوضية الانتخابات العراقية الحصيلة النهائية بصورة اولية للعملية الانتخابية.

نتائج لم تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى توزيع المقاعد النيابية بين الكتل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

محطات كهرباء إيرانية تزود العراق بالطاقة

وزير نفط العراق يكشف توقعاته لسعر برميل النفط في 2022

القوات العراقية تعتقل إرهابيا بحوزته أسلحة وعتاد في نينوى

السيد الحكيم يؤكد اهمية اطلاق "رسائل التطمين" من الجميع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-10-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-10-2021

بالفيديو.. إتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية على نتائج الانتخابات في العراق

بالفيديو.. شاهد.. تسارع وتيرة التسويات في درعا السورية

تفجير حافلة عسكرية بدمشق.. اجتماعات موسكو حول أفغانستان