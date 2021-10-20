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إيران تنشىء مركزا تجاريا في تركيا لدعم منتجينها المحليين

إيران تنشىء مركزا تجاريا في تركيا لدعم منتجينها المحليين
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية إنشاء مركز تجاري في تركيا لزيادة القدرة التنافسية للمصدرين الإيرانيين في هذا السوق وجذب الاستثمار الأجنبي وتمكين شبكات الأعمال ودعم قدرة المنتجين المحليين على توظيف الطاقات الدولية.

العالم - إيران

وصرح "علي رضا بيمان باك" أن إنشاء مركز تجاري في إسطنبول يتيح فرصة جيدة للمصدرين الإيرانيين لتسويق وزيادة حصة إيران في هذا السوق، وقال أن استثمار هذه الفرصة بشكل مناسب سيقود في نهاية المطاف إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتحقيق الأهداف المرسومة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وذكر أن دعم إنشاء وتطوير المراكز التجارية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج من أولويات منظمة تنمية التجارة الإيرانية وأضاف أن هذا المركز التجاري يقدم الخدمات الاستشارية للتجار والمصدرين الإيرانيين، ويقيم معارض دائمة للمنتجات والبضائع الإيرانية من خلال الحصول على التراخيص اللازمة في ظل دعم منظمة تنمية التجارة الإيرانية.

وقال المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية إن: زيادة صادرات البلاد تتطلب دعما لوجستيا وخدميا، و وفقا للمذكرة المبرمة مع أحد بنوك البلاد، سنحاول عقد دورات تأهيلية متخصصة في التصدير إلى تركيا وكذلك إرسال وفود تجارية إلى المركز التجاري في لغرض التسويق.

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