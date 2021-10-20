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تفجير حافلة عسكرية بدمشق.. اجتماعات موسكو حول أفغانستان

تفجير حافلة عسكرية بدمشق.. اجتماعات موسكو حول أفغانستان
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، استُشهد أربعةَ عشَر شخصاً، وجُرح آخرون جراءَ انفجارٍ بعبوتين ناسفتين استهدفَ حافلةَ ركابٍ عسكرية وسطَ العاصمة السورية دمشق عندَ الصباحِ الباكر، فيما تم تفكيكُ عبوةٍ ثالثة زُرعتْ في المكان نفسهِ.

العالم - بانوراما

فيما تم تفكيكُ عبوةٍ ثالثة زُرعتْ في المكان نفسهِ والتفجيرُ هو الأولُ من نوعهِ في دمشق منذُ العام الفين وثمانيةَ عشَر.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول، انطلاق اجتماعاتُ موسكو لبحثِ الأوضاع في أفغانستان في مؤتمر دولي هو الاول من نوعه منذ وصول طالبان الى الحكم ، وذلك بمشاركةِ عشرِ دولٍ، بينَها الصينُ وباكستانُ وإيران والهند، فضلاً عن حركة طالبان.

ودعا مبعوث الكرملين الى افغانستان طالبان ان تفي بتعهداتها لكي تتمكن من نيل اعتراف المجموعة الدولية. واشنطن لم تحضر اجتماع موسكو وعزت السبب الى مسائل فنية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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