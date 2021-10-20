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أميرعبداللهيان يستقبل جمعا من النشطاء الداعمين لفلسطين

أميرعبداللهيان يستقبل جمعا من النشطاء الداعمين لفلسطين
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية لدى استقباله جمعا من ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء الداعمين لفلسطين إن وزارة الخارجية ستستخدم كل إمكانياتها ومنشآتها لدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل وستتعاون بشكل كامل مع المنظمات غير الحكومية الداعمة لفلسطين.

العالم - إيران

وتزامنا مع اسبوع الوحدة والمولد النبوي الشريف استقبل حسين أميرعبداللهيان اليوم الاربعاء مجموعة من النشطاء وممثلي المنظمات غير الحكومية الداعمة لفلسطين في مبنى وزارة الخارجية مساء اليوم الأربعاء.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد في أجواء دافئة وودية، أعرب ممثلو المنظمات غير الحكومية والناشطون الداعمين لتحرير القدس الشريف عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن الدعم العملي والإعلامي لفلسطين.

كما شدد الحاضرون على ضرورة تلاحم المؤسسات والأجهزة لإبقاء القضية الفلسطينية حية ومواجهة المحتلين.

بدوره حيا أميرعبداللهيان ذكرى الشهيد قاسم سليماني، والفقيدين شيخ الإسلام ومحتشمي بور، وأشاد بجهود المنظمات غير الحكومية والنشطاء الداعمين لفلسطين في نصرة المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية أن فلسطين لا تزال القضية الأولى في العالم الإسلامي ، وشدد على أن وزارة الخارجية ستستخدم جميع إمكانياتها وتسهيلاتها لدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل وستتعاون بشكل كامل مع المنظمات غير الحكومية الداعمة لفلسطين.

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أميرعبداللهيان يستقبل جمعا من النشطاء الداعمين لفلسطين

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