إيران : إذا أوفت جميع الأطراف بالتزاماتها، فإن إرادتنا في التفاوض جادة

العالم - إيران

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي خلال لقائه السفير النمساوي في طهران "ولفغانغ ديتريشيم" اليوم الأربعاء إلى تاريخ التعاون الطويل بين إيران والنمسا في مختلف المجالات، مهنئًا بالعيد الوطني النمساوي.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية الايرانية بالتوجه الإيجابي للنمسا في القضايا السياسية، وقال: فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي والمحادثات النووية ان المتهم الحقيقي يقف موقف الادعاء في الوقت الذي كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية الجهة الوحيدة الملتزمة لفترة طويلة بتعهداتها من جانب واحد وواجهت نقض العهود والوعود وتقاعس الدول المدعية.

واقترح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية كذلك أن تدعو مختلف الدول الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في المفاوضات.

وأضاف انه في حال عودة جميع الاطراف الى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها فيه فان ارادة ايران في التفاوض جادة.

بدوره اشار السفير النمساوي إلى استضافة بلاده لمفاوضات الاتفاق النووي قال ان بلاده مستعدة لأي نوع من المساعدة وتنظيم الامور من أجل دفع العملية الإيجابية للمحادثات النووية وسيكون لديها التعاون اللازم.