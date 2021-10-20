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محافظ مأرب يتفقد أحوال الجيش واللجان الشعبية في الجوبة

محافظ مأرب يتفقد أحوال الجيش واللجان الشعبية في الجوبة
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تفقد محافظ مأرب علي محمد طعيمان، اليوم، أحوال قوات الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة الجوبة.

العالم- اليمن

واستمع المحافظ طعيمان ومعه وكيل المحافظة سعيد بحيبح، إلى إيضاح حول الانتصارات التي يحققها المرابطين على قوى العدوان ومرتزقته.

وعبر محافظ مأرب، عن الفخر والاعتزاز بتضحيات وبسالة الجيش واللجان الشعبية وإلى جانبهم أبناء مأرب الأحرار، الذين يجسدون معاني الولاء والانتماء للوطن .

وأشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققها المرابطين في جبهات الشرف والبطولة.. مؤكدا أهمية استمرار الصمود والثبات حتى تحرير المحافظة من قوى العدوان.

فيما أكدت قوات الجيش واللجان الشعبية، العهد بالمضي قدما حتى استكمال تحرير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.

وكان المحافظ طعيمان والوكيل بحيبح وعدد من القيادات العسكرية والمشايخ، قد زاروا عدد من المناطق في مديرية الجوبة، واطلعوا على الأوضاع فيها وحالة الأمن والاستقرار.

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محافظ مأرب يتفقد أحوال الجيش واللجان الشعبية في الجوبة

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