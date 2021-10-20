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ناشطون سعوديون يتحدثون عن مقتل ستة ضباط و 12 جنديا سعوديا وإصابة عشرين آخرين في قصف للقوات اليمنية على جازان جنوبي السعودية

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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