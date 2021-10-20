ناشطون يكشفون مقتل ضباط وجنود سعوديين في قصف بجازان

العالم- نبض السوشيال

وتحدث ناشطون سعوديون واهالي القتلى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ‏مقتل ستة ضباط و12 جنديًا سعوديًا واصابة 20 اخرين في قصف القوات المسلحة اليمنية طال ليلة الثلاثاء قوة جازان جنوبي ‎السعودية.



كما نقل الاعلامي الامريكي زياد بنيامين مراسل العربي في تغريدة على تويتر أن "ضباط وجنود سقطوا في قصف صاروخي لـ"أنصار الله" استهدف قوة جيزان جنوبي السعودية".



وأوضح أن من بين القتلى 6 ضباط و 12 جندي سعودي فيما اصيب 20 آخرون ليلة الثلاثاء في قصف صاروخي طال مواقع عسكرية .



من جانب آخر قالت مصادر أسرية أن الضابط في الجيش السعودي "النقيب عبدالله بن عليان بن مطرب الـسليمي الحربي" قُتل في الحد الجنوبي دون أن توضح الكثير من التفاصيل .

وفي حين نعى الناشطون القتلى واصفين إياهم بالشهداء لم تصدر أي تصريحات رسمية من قوى العدوان السعودي حول الحادثة.

هذا ولم يصدر أي بيان عن الجيش والقوات المسلحة اليمنية حول القصف المنسوب إليهم.