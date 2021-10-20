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بينيت يؤكد انه تفاجئ من الضغط الأمريكي ضد الاستيطان

بينيت يؤكد انه تفاجئ من الضغط الأمريكي ضد الاستيطان
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر صهيونية، أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أبلغ وزراءه خلال جلسة الكابينت (المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر) الأخيرة، أنه فوجئ من الضغط الأمريكي ضد الاستيطان في الضفة.

العالم- فلسطين

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال بينيت: “لقد فوجئت من الضغط الأمريكي ضد البناء في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة المحتلة)”.

وأضاف: “إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم (الإدارة الأمريكية)”.

ولم يعلّق مكتب رئيس الوزراء على ما ذكرته إذاعة الجيش.

وفي ذات السياق، قالت القناة السابعة العبرية، الأربعاء، إن رئيس مجلس” السامرة” (شمال الضفة) الاستيطاني ، يوسي دغان، يقوم بما أسمته “ماراثون من الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، لخلق ضغط مضاد على البيت الأبيض، للموافقة على البناء الاستيطاني بالضفة”.

وأشارت إلى أن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أبلغوا داغان أنهم يدعمونه وسوف ينضمون إليه.

ولفتت إلى أن داغان التقى مع أكثر من 20 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، لمدة يومين ونصف اليوم.

وصرح داغان قبل جولته في واشنطن قائلا: “لن نسمح بتجميد البناء (في الضفة الغربية)، لا في هذه الحكومة ولا في أي حكومة أخرى”، بحسب القناة السابعة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلنت معارضتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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