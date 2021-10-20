الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر إعلامية: إنفجارات تدوي في قاعدة التنف التابعة للإحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي شرقي سوريا

شاهد.. ضغوط امريكية لثني اوروبا عن استخدام الغاز الروسي

الحوثي يضع شرطا للجهات التي ستتحاور معها حكومة الانقاذ

كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يلتقي المبعوث القطري إلى سوريا

رئيس جامعة إماراتية يكشف عن "ثورة" قادمة في محافظات جنوب اليمن

أميرعبداللهيان يستقبل جمعا من النشطاء الداعمين لفلسطين