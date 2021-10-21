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اجتماع لرفع العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر

اجتماع لرفع العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع أسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

العالم - العراق

وقالت الخارجية في بيان إن "السفير عبد الكريم طعمة كعب رئيس دائرة أوروبا إلى جانبه رئيس بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي السفير صادق الركابي ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض فاضل الرحيم، ترأس اجتماعاً فنياً عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بين الفريق العراقي المعني برفع أسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفريق الأوروبي المعني بهذا الملف في المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي".

وقدم الفريق الفني، وفق البيان، "استعراضاً بمنجزات منظومة العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنواع الجهات الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية، وأهم إنجازات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدة (2017-2020)".

وجرى بعد ذلك مناقشة ملاحظات واستفسارات الجانب الأوروبي بشأن المعلومات التي قدمها الجانب العراقي بشأن قوانين التجريم وعدد الإدانات ونوع العقوبات لمرتكبي جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات البنوك الخاصة بالعناية الواجبة للعملاء والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام الاجتماع أكد السفير عبد الكريم طعمة كعب تطلع العراق إلى رفع أسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما وأن العراق استوفى جميع معايير FATF وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها والتي تثبت استيفائه لجميع المعايير الأوروبية.

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