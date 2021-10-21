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رئيس الاركان الايرانية يامل بتطوير التعاون البحري مع روسيا

رئيس الاركان الايرانية يامل بتطوير التعاون البحري مع روسيا
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري عن امله بتطوير التعاون البحري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا.

العالم - ايران

وكتب اللواء باقري، في ختام زيارة تفقدية قام بها والوفد الدفاعي الايراني المرافق له لبارجة بريكوب التدريبية في شرق خليج فنلندا، في سجل الزوار: إن الفرصة سنحت لزيارة بارجة بريكوب التدريبية التابعة لبحرية الجيش الروسي في سان بطرسبورغ كما تم التشاور حول مناهج التدريب.

واضاف: نامل بتعزيز الامن في كلا البلدين باستمرار بفضل تنمية التعاون بين قواتهما المسلحة وان تتسم مختلف البحار بامن الملاحة البحرية لمختلف شعوب العالم.

وجاءت زيارة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري لمنطقة كرونشتات العسكرية في اطار زيارته الى روسيا ولقاءاته ومحادثاته مع كبار المسؤولين العسكريين الروس.

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