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هيئة الاسرى:

الاحتلال يضع العراقيل لمنع محامي الهيئة من زيارة "اسرى الجهاد"

الاحتلال يضع العراقيل لمنع محامي الهيئة من زيارة
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلية تتعمد وضع العديد من العراقيل والتعقيدات امام الطواقم القانونية للهيئة لزيارة اسرى حركة الجهاد الاسلامي والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية في مختلف السجون.

العالم- فلسطين

وبينت الهيئة، ان الاحتلال يتعمد المماطلة والتسويف بإجراءات التنسيق التي يطلبها محامو الهيئة لزيارة اسرى الجهاد منذ عملية نفق الحرية بسجن جلبوع الشهر الماضي، فضلا عن رفضها العديد من الطلبات بهذا الخصوص.

واوضحت، ان ادارة السجون تتعمد وبعد طلبات التنسيق اللازمة، قيامها بعمليات نقل متلاحقة للأسرى المطلوبين للزيارة، لخلق حالة من عدم الاستقرار بحق الاسرى، وبالتالي عدم تمكن المحامين من تنفيذ الزيارات.

وشددت الهيئة، الى ان هذه السياسة اجراء اسرائيلي ممنهج ومتعمد لمنع لقاء الاسرى بمحاميهم والاستماع لشهاداتهم حول سلسلة العقوبات والاجراءات التنكيلية والقمعية التي مورست بحقهم على مدار الاسابيع الماضية، ونوع من العقاب بحرمانهم من هذا الحق القانوني المكفول.

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هيئة الاسرى: الاحتلال يضع العراقيل لمنع محامي الهيئة من زيارة "اسرى الجهاد"

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