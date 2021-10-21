الاحتلال يضع العراقيل لمنع محامي الهيئة من زيارة "اسرى الجهاد"

العالم- فلسطين

وبينت الهيئة، ان الاحتلال يتعمد المماطلة والتسويف بإجراءات التنسيق التي يطلبها محامو الهيئة لزيارة اسرى الجهاد منذ عملية نفق الحرية بسجن جلبوع الشهر الماضي، فضلا عن رفضها العديد من الطلبات بهذا الخصوص.

واوضحت، ان ادارة السجون تتعمد وبعد طلبات التنسيق اللازمة، قيامها بعمليات نقل متلاحقة للأسرى المطلوبين للزيارة، لخلق حالة من عدم الاستقرار بحق الاسرى، وبالتالي عدم تمكن المحامين من تنفيذ الزيارات.

وشددت الهيئة، الى ان هذه السياسة اجراء اسرائيلي ممنهج ومتعمد لمنع لقاء الاسرى بمحاميهم والاستماع لشهاداتهم حول سلسلة العقوبات والاجراءات التنكيلية والقمعية التي مورست بحقهم على مدار الاسابيع الماضية، ونوع من العقاب بحرمانهم من هذا الحق القانوني المكفول.