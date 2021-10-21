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أسرى الجهاد يواصلون إضرابهم وسط اكتمال عددهم وتصعيد الخطوات

أسرى الجهاد يواصلون إضرابهم وسط اكتمال عددهم وتصعيد الخطوات
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 21 /10/2021، لليوم التاسع على التوالي، معركتهم البطولية بالإضراب عن الطعام لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم.

العالم- فلسطين

وجاءت خطوة الإضراب عن الطعام، بدعم من كافة الفصائل، التي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال، حيث سينضمون للإضراب تباعاً.

يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.

ويخوض 250 أسيراً من أسرى "الجهاد الإسلامي" في سجون العدو، لليوم السابع على التوالي، وسط استعدادات لخطوات تصعيدية جديدة بمواجهة الإجراءات التنكيلية المضاعفة بحقَّ المعتقَلين، منذ محاولة 6 أسرى التحرّر من سجون جلبوع مطلع الشهر الماضي.

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