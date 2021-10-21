شاهد: انطلاق مناورات "فدائيو الولاية" لسلاح الجو الايراني

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في طهران، انه في اطار رفع مستوى القدرات الدفاعية وكذلك اجراء التدريبات السنوية في استخدام المعدات العسكرية المحلية الصنع للقوات الجوية وبدأت المرحلة العملياتية والنارية من هذه المناورات.

وتجري هذه المناورات في انحاء ايران لكن يتم تسيير قيادتها بشكل متمركز من مركز قيادة القوة الجوية في طهران وتحت اشراف القوات العامة للقوات المسلحة.

وتشهد هذه المناورات مشاركة واسعة من الطائرات الحربية المأهولة وغير المأهولة والمعدات العسكرية المحلية الصنع.

وقامت العمليات في البداية باستكشاف جوي للمنطقة وتبعتها مقاتلات F4 بكاميرات صماد المتطورة ومسيرات 12F والدوريات الجوية للتنصت الالكتروني والسيطرة على جميع الذبذبات المتأثرة بالجو.

وتهدف هذه القاذفات لتدمير الاهداف الحيوية للعدو الوهمي باستخدام قنابل ياسين 90 المحلية الصنع والقاذفات الثقيلة F4 و F5المزودة بصواريخ ذكية وموجهة وقاذفة F7.

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