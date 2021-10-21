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رويترز: مقتل 3 وإصابة أكثر من 30 شخصا في انفجار غازي بمطعم في مدينة شينيانغ شمال شرقي الصين

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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