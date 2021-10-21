وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر

العالم - أوروبا

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان أصدرته فجر الخميس، إن تراس ستستفيد من زيارتها إلى منطقة الخليج الفارسي لبحث علاقات شراكة جديدة للاستثمار في البنية التحتية في آسيا وإفريقيا.

وأوضح البيان أن تراس تسعى خلال زياراتها إلى السعودية وقطر والتي ستستغرق يومين وبدأت الأربعاء إلى تشكيل فرق عمل ثنائية مع الحلفاء في المنطقة لتوفير بنية تحتية أنظف وأكثر موثوقية والتمويل الذي تزداد الحاجة إليه في الدول النامية والمتقدمة.

وأشارت الحكومة إلى أن المشاريع التي سيتم بحثها يمكن أن تشمل بناء شبكات إمداد المياه والكهرباء وإقامة موانئ وطرق.

ووصلت تراس إلى السعودية الأربعاء حيث التقت وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود.

كما ستلتقي تراس في قطر الخميس أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني.