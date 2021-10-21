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تظاهرة حاشدة لفض الشراكة بين العسكر والمدنيين في السودان

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا تجمع المهنيين السودانيين الى تظاهرة مليونية اليوم لفض الشراكة بين العسكر والمدنيين، مطالبا باصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين.

العالم - السودان

دعما لعملية التحول الديمقراطي وفض شراكة الدم بين العسكر والمدنيين، يتظاهر السودانيون بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين الذي اكد في بيان له أن الحكومة الحالية لا تمثل الثورة، وأن الصراع بين اطرافها يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته بشيء.

مطالب المليونية بحسب بيان التجمع، هو وضع السلطة بيد القوى الثورية، واصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين، وتكوين المجلس التشريعي بالاضافة الى حل المليشيات العسكرية وتصفية النظام السابق.

التظاهرة التي تعهدت الشرطة بحمايتها تأتي بينما يواصل أنصار قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني اعتصامهم امام القصر الجمهوري لليوم الخامس على التوالي، حيث يطالبون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات.

كما خرج متظاهرون في أحياء مختلفة في الخرطوم وأم درمان، مطالبين بمدنية الدولة وإبعاد العسكر عن الحكم.

تطورات جاءت بعدما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على الحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، خلال لقائه وزيرة الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية فيكي فورد، في العاصمة الخرطوم التي شهدت تكثيف الوفود الدولية تحركاتها فيها لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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