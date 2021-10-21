بالفيديو.. واشنطن تعترف باستهداف قاعدة التنف في سوريا

العالم - الامريكيتان

اعتراف اميركي هو الاول من نوعه بالهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية الاميركية في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

المتحدث باسم القيادة الوسطى الكابتن بيل أوربان اكد تعرض قاعدة التنف لهجوم وصفه بالمدروس والمنسق مشيرا الى الهجوم تم بانظمة جوية بدون طيار ما ادى الى نشوب حريق غير مباشر. وأكد إن القيادة الوسطى تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.

وفي السياق نفسه نشرت وكالة سانا السورية اعترافاً لمسؤولين أمريكيين شريطة عدم الكشف عن هويتهم بوقوع انفجار عند موقع أمريكي جنوبي سوريا ،وذكرت الوكالة ان المسؤولين الاميركي قالوا ان القاعدة الأمريكية في منطقة التنف استهدفت بعدة صواريخ ما احدث انفجارات في القاعدة وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين لوكالة رويترز إنه يعتقد أن الهجوم نفذ بطائرة من دون طيار نافيا وجود تقارير تتحدث عن سقوط قتلى او جرحى اميركيين وقال ان من المبكر تحديد المسؤولية عن الهجوم.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة بسماع دوي سلسلة انفجارات في قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية العراقية. وبينت المصادر أن طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع داخل القاعدة ما أدى إلى اشتعال النيران فيما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو جرحى داخل القاعدة.

وأنشأت القوات الأمريكية قاعدة التنف عام الفين واربعة عشر بذريعة محاربة جماعة "داعش" الوهابية فيما أكدت الوقائع لاحقاً أن القوات الأمريكية اتخذت من القاعدة تلك منطلقاً لدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة وتلك التي قامت بجلبها وتجميعها من مناطق مختلفة إلى منطقة التنف ومن بينها مجموعات من إرهابيي جماعة "داعش" الوهابية لإعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في منطقة البادية السورية.

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