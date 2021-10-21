انطلاق الدورة العاشرة لمناورات "فدائيو سماء الولاية" للقوة الجوية الايرانية

العالم - ايران

وافاد قسم العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان له، ان مراسم اطلاق المرحلة الرئيسية والتطبيقية لمناورات "فدائيو سماء الولاية" بنسختها العاشرة، اقيمت صباح اليوم الخميس برعاية القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"، وقائد القوة الجوية بالجيش "العميد طيار حميد واحدي"، ورئيس مكتب سماحة القائد العام للقوات المسلحة، ونائب رئيس الاركان الايرانية الى جانب عدد من المسؤولين والقادة في مقر خاتم الانبياء (ص).

وتشارك في هذه المنارة، بحسب البيان، اسراب المقاتلات والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية للجيش الايراني.

وفي تصريحه بالمناسبة، قال قائد القوة الجوية للجيش : ان مناورات فدائيو سماء الولاية" تقام بتوجيه وقيادة اركان القوة الجوي؛ لافتا ان هذه المناورات تقام للمرة الأولى بصورة غير متمركزة وبمشاركة جميع القواعد التابعة لسلاح الجو؛ مع التركيز على القواعد الجوية "الشهيد بابائي" في اصفهان (وسط) و"الشهيد ياسيني" في بوشهر (جنوب) و"الشهيد عبدالكريمي" في بندرعباس (جنوب) و"وحدتي" في دزفول (جنوب غرب) و"الشهيد فكوري" في تبريز (شمال غرب).

واضاف العميد واحدي، ان المرحلة الاولى من هذه المناورات ستشهد التصويب نحو الاهداف الجوية بسرعة وفي مديات مختلفة، مضافا الى استهداف وقصف "جو-ارض" وسط ظروف مختلفة وباستخدام قنابل مطورة محلية الصنع، ذكية ثقيلة وشبه ثقيلة وانواع الصواريخ الليزرية والتلفزيونية والحرارية والرادارية وشتى القذائف والقنابل المصنعة بسواعد الطاقات الشبابية الكفوءة في البلاد.

يتبع ...