الاحتلال ينوي تشريد عائلات مقدسية عبر مصادرة أرضها

العالم- الإحتلال



يقول مازن نصار –أحد المقدسيين الذين يسكنون هذه الشقق– إن العائلة ومنذ أكثر من عشر سنوات وهي تُحارب من أجل الحفاظ على أرضها من السرقة من بلدية الاحتلال التي تُريد إقامة مدرسة عليها.



ويُضيف أنه وإخوته وأخواته خسروا آلاف الشواقل لمحامين من أجل عدم سلب الأرض، لكنّ محاكم الاحتلال لم تُنصفهم.



ويشير في حديثه لمركز معلومات وادي حلوة أن مساحة الأرض تبلغ نحو دونمين، ويُقيم نحو سبعين شخصًا في ست شقق سكنية.



وأكد أن الأمر غير متوقّف على سلب أرض عائلة نصار فحسب، وإنما هناك أراض محيطة لعائلات أخرى ستسلب أيضًا.



رفضت العائلة الحصول على أي تعويضات من بلدية الاحتلال لإخلاء منازلها، حتى انتهى بهم المطاف إلى إجبارهم على ذلك، وهدم منازلهم بأيديهم.



يقول نصار للمركز: "أعطونا مهلة للإخلاء حتى 31 من شهر كانون أول 2021، وهدم منازلنا ذاتيًّا، وإلّا ستحضر البلدية بجرافاتها، وتهدم المنازل، وعلينا دفع غرامات مالية باهظة".



تُطالب عائلة نصار الجهات المختصة بإسنادهم والوقوف بجانبهم حتى لا يخسروا منازلهم وأرضهم بدعوى بناء مدارس تابعة للبلدية.